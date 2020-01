PAGELLE Inter Cagliari: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo (Di martedì 14 gennaio 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Inter Cagliari Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Cagliari, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. TOP: Lukaku FLOP: Nandez VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

passione_inter : LIVE - Le pagelle di Inter-Cagliari in diretta su - infoitsport : Le pagelle al giro di boa - Inter 8: Conte si conferma specialista in rinascite - CagliariNews24 : ?? Alle 20:45 al Meazza va in scena #InterCagliari ?? In palio i quarti di finale di #CoppaItalia ?? Segui pre parti… -