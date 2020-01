LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: Vlhova fa malissimo a Shiffrin, 10ma Irene Curtoni (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 18.31 La canadese Mielzynski è 15ma a 2″74. Resiste Irene Curtoni in decima posizione. Non male per una atleta che, con ogni probabilità, si ritirerà a fine stagione. 18.30 14ma a 2″71 l’austriaca Katharina Huber. Il pubblico di casa può comunque sorridere per la terza piazza momentanea di Liensberger. 18.28 La svedese Wikstroem è 15ma a 3″11. Nessuna riesce ad avvicinare la top5. 18.27 Subito fuori la norvegese Holtmann. 18.26 Irene Curtoni è decima a 2″09. 18.25 Dopo le prime 15 la classifica è ormai cristallizzata per la top5. Vlhova comanda con 0.60 su Shiffrin, 0.65 su Liensberger, 0.77 su Swenn Larsson e 0.84 su Holdener. La sesta, Michelle Gisin, accusa 1″30. Vlhova sta realmente diventando la n.1 in Slalom, ai danni di Shiffrin? 18.24 La tedesca Ackermann si installa in ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: si parte sarà Shiffrin-Vlhova! Peterlini per stupire - #alpino… - Matt_Orlandi : LIVE Slalom speciale #Flachau 2020, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino femminile: 1ª manche ore 18.00… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI: ?????Sci, Coppa del Mondo slalom femminile a Flachau 17h55 prima manche -