Legge elettorale | la proposta di Giorgetti | “Torniamo al Mattarellum”

Si torna a discutere sulla Legge elettorale: dalle file della Lega, Giancarlo Giorgetti propone a tutte le forze politiche di tornare al Mattarellum. Il sistema maggioritario, secondo il numero uno della Lega, "ha funzionato ed è stato sinonimo di alternanza". Occorre, quindi, trovare una "mediazione sensata" tre le due forze politiche al governo. Il Mattarellum, ricordiamo, è un sistema maggioritario a turno unico che prevede la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari. Ciò significa che esiste una quota di seggi (un quarto per ciascuna Camera) assegnata con il metodo proporzionale. La soglia di sbarramento, invece, è prevista e fissata al 4%.

