Lazio, Tare: «Questo trofeo significa tanto per noi» (Di martedì 14 gennaio 2020) Lazio, il direttore sportivo Tare parla a pochi minuti dall’inizio del match di Coppa Italia contro la Cremonese: le sue parole Igli Tare mette subito le cose in chiaro. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della gara con la Cremonese, il ds biancoceleste chiarisce l’importanza della gara di Coppa Italia. Ecco le parole del direttore sportivo della Lazio. «Una serata importante, abbiamo visto cosa significa Questo trofeo per noi. Ormai abbiamo preso le misure. Cercheremo anche quest’anno di mantenere il titolo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

