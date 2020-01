Epic Games Store supera il traguardo dei 100 milioni di clienti (Di martedì 14 gennaio 2020) Epic Games ha annunciato oggi che il suo Store digitale (ovvero l'Epic Games Store) ha superato la soglia di 100 milioni di clienti, totalizzando entrate per 680 milioni di dollari, insomma un ottimo risultato.I primi 9 titoli più redditizi per la compagnia sono World War Z, Satisfactory, Dauntless, Metro Exodus, Untitled Goose Game, The Outer Worlds, Borderlands 3, The Division 2 e Dauntess."Nel 2020 continueremo a seguire la strada del developer-friendly, per quanto riguarda il nostro negozio digitale. Questo tramite un revenue sharing dell'88%, supporto agli sviluppatori e sistemi di pagamento per i publisher. Grazie ai fantastici giocatori e agli sviluppatori di essere parte della community di Epic Games Store." - ha affermato Epic Games in un recente comunicato stampa.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

