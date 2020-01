Classifica Dakar auto 2020: Al-Attiyah accorcia a 24″ il ritardo su Sainz! Peterhansel ancora in lotta (Di martedì 14 gennaio 2020) La Dakar 2020 entra nella sua fase finale e non poteva farlo in maniera più elettrizzante. Nella nona tappa, dopo una speciale di 410 chilomentri da Wadi Al-Dawasir ad Haradh, il francese Stephane Petherhansel ha chiuso davanti a tutti per la terza volta nella manifestazione e insieme al qatariota Nasser Al-Attiyah ha guadagnato minuti preziosissimi sul leader della Classifica Carlos Sainz. Con il 5’16” recuperati sul madrileno da parte del leader di Toyota, la Dakar auto inizierà domani l’ultimo quarto con soli 24″ di ritardo tra i primi due Classificati, mentre il transalpino si avvicina a 6’38”. Ancora bene Fernando Alonso e Marc Coma, noni di giornata e capaci di rientrare nella Top 10 provvisoria generale. Classifica Dakar auto 2020 – TAPPA 9/12 1 305 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 35H 11′ 54” 2 300 NASSER ... Leggi la notizia su oasport

toyota_italia : Un’altra ottima prestazione per il @TOYOTA_GR alla #Dakar2020! @AlAttiyahN conquista la 2° posizione nella quarta t… - toyota_italia : 2° posto per @AlAttiyahN nella terza tappa della #Dakar2020! Il @TOYOTA_GR raggiunge così la 2° posizione in classi… - gponedotcom : AUTO - La corsa si riapre! Al Attiyah a soli 24 secondi da Sainz: La nona tappa va a Peterhansel ma a fare notizia… -