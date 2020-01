Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2020: Roland Fischnaller ampiamente in testa dopo Bad Gastein (Di martedì 14 gennaio 2020) Roland Fischnaller col quarto posto odierno a Bad Gastein ha allungato nella Classifica generale della Coppa del Mondo di snowboard alpino, anche se ora il suo più immediato inseguitore non è più l’austriaco Benjamin Karl, bensì il teutonico Stefan Baumeister, che oggi ha battuto l’azzurro nella finale per il terzo posto. Tra gli uomini è quarto Daniele Bagozza, mentre è quinto Maurizio Bormolini, il quale, vincendo in semifinale contro Fischnaller, gli ha sottratto punti preziosi. Nono Mirko Felicetti, a ridosso della top ten anche Aaron March, 11°, ed Edwin Coratti, 12°. Tra le donne è in testa l’austriaca Ramona Theresia Hofmeister, 16° posto per Nadya Ochner. Classifica snowboard parallelo MASCHILE 1 1163127 Fischnaller Roland ITA 1980 2360.00 950.00 3310.00 2 9200092 BAUMEISTER Stefan GER 1993 1030.00 1000.00 2030.00 3 1054984 KARL Benjamin AUT 1985 ... Leggi la notizia su oasport

