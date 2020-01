Channing Tatum e Jessie J avvistati insieme fanno partire i rumors su un ritorno di fiamma (Di martedì 14 gennaio 2020) Erano rimasti in buoni rapporti dopo il breakup Channing Tatum e Jessie J avvistati insieme fanno partire i rumors su un ritorno di fiamma News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

frenzsidez : me and who i share a birthday with (april 26) Menzione speciale per Marco Aurelio, Eugene Delacroix, Giorgia, Piot… - tettedizucchero : @flightxharry sì sì puoi vederlo, nel 2 c’è ancora Channing Tatum ma solo come personaggio secondario (mi pare) il… - fleurde_lune18 : RT @BaughnsJBackup: AAAAAHAHAHAHAHAHAAAAAAA WHY TF HE SOUND LIKE CHANNING TATUM AHHHHHHHHHHHHH SPAOIDJSJDISJDIDJFJSKDKDJ -