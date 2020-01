Bologna, caviglia stampata in 3D impiantata per la prima volta (Di martedì 14 gennaio 2020) Svolta epocale a Bologna: impiantata per la prima volta una caviglia stampata in 3D. L’innovazione è avvenuta all’istituto Rizzoli di Bologna, struttura già nota per questo tipo di procedura. caviglia stampata in 3D impiantata a un 57enne: svolta epocale all’istituto Rizzoli di Bologna. La struttura emiliana, già nota per l’uso di tale tecnica innovativa, ha … L'articolo Bologna, caviglia stampata in 3D impiantata per la prima volta proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

