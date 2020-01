Amadeus svela i nomi delle donne che saliranno con lui sul palco dell'Ariston (Di martedì 14 gennaio 2020) Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. La lista è completa. Dopo Mara Venir e Rula Jebreal, sono stati annunciati altri nomi che si aggiungono alla lista delle donne che affiancheranno Amadeus a Sanremo: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello.A differenza delle passate edizioni, non ci sarà una presenza femminile fissa, ma diverse conduttrici si alterneranno a ogni puntata. La presentatrice di Domenica In accompagnerà il conduttore nella serata più importante, quella che decreterà il vincitore della settantesima edizione di Sanremo.Il nome di Mara, ha seguito quello di Rula Jebreal, la cui presenza è stata confermata dopo un lungo dibattito. Secondo quanto raccontato dalla giornalista in un’intervista a Repubblica, le era stato chiesto di fare un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

