“Umiliato”. È successo a Pago nella casa del GF Vip. È stata Serena Enardu (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, il reality è iniziato da pochi giorni ma già ne sono successe tante. La questione che più sembra interessare tutti è la storia (finita a Temptation Island) tra Pago e Serena Enardu. La Enardu è entrata nella casa del GF Vip pochi giorni dopo l’ingresso del suo ex. Nelle scorse ore c’è stato uno scontro bello acceso tra Pago e due ex concorrenti del Grande Fratello: Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia. L’argomento del contendere? La relazione tra Pago e Serena Enardu. E il modo in cui lei ha trattato lui. Era l’ora di cena e tutti i gieffini erano seduti a mangiare. Poi Salvo Veneziano se ne è uscito così: “Serena ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato! Guarda che io l’ho seguita tutta! La storia delle bollette ecc… Chi ti ama ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

