Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, il M5S non riesce a rialzarsi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in calo, il M5S non riesce a rialzarsi Se le Sardine dovessero scendere in campo, un loro partito o movimento raccoglierebbe l’11,4 dei consensi. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 10 dicembre. Nel caso in cui si verificasse questo scenario, le uniche forze politiche ad essere penalizzate sarebbero le forze che compongono la maggioranza giallo rossa. Il Pd passerebbe dal 19,3 al 14,9%, i Cinque Stelle dal 15,4 al 12%, La Sinistra e i Verdi dal 4,4 al 2,8%. Anche Italia viva vedrebbe un calo, seppur leggero, dal 3,9 al 3,6%. I movimenti nel campo del centrodestra sarebbero pressoché nulli. D’altronde le sardine pescano dal bacino di centrosinistra. Secondo i Sondaggi elettorali Tecnè, il 35% dei voti delle Sardine arriverebbe dal Pd, il 27% dal Movimento 5 Stelle, il 15% dalla galassia ... Leggi la notizia su termometropolitico

TermometroPol : Sondaggi elettorali Tecnè: #Lega in calo, il #M5S non riesce a rialzarsi - infoitinterno : Sondaggi elettorali, la minaccia al governo non arriva da Matteo Salvini - ilFelpa49 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, testa a testa a sorpresa tra Santelli e Callipo a 15 giorni da voto in Calabria -