Segre ai giovani: si diventa uomini e donne con scelte senza paura (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Questi piccoli funerali di pensiero che sono per terra e si chiamano pietre d'inciampo, sono un funerale per chi non lo ebbe. In quella pietra c'è il fallimento dell'uomo": lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, parlando ai ragazzi delle scuole milanesi intervenuti alla presentazione delle pietre d'inciampo che saranno posate mercoledì 15 e venerdì 17 gennaio in 21 vie cittadine del capoluogo lombardo, in corrispondenza delle abitazioni dei deportati nei lager che non hanno fatto ritorno alle loro case. Segre ha invitato i ragazzi delle scuole a "fare la scelta": voi, ragazzi bellissimi, rimanete quelli che siete, non diventate come noi. Fate la scelta". E ancora: "La paura non è mai una buona consigliera, fa sì che l'uomo non faccia la scelta e ... Leggi la notizia su tg24.sky

