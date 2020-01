Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom Flachau 2020: programma, orario e tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 saluta Altenmarkt ma non l’Austria, dato che domani sera sarà di scena lo slalom in notturna di Flachau, una delle tappe più affascinanti dell’intero calendario. La prima manche prenderà il via alle ore 18.00, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45 e ci presenterà una nuova grande sfida tra i pali stretti tra le due dominatrici della specialità: la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova che, ormai da 23 appuntamenti, non concedono che le briciole alle rivali in questa specialità. L’ultima volta che una prova di slalom non è stata vinta da una delle due è datata gennaio 2017. Una statistica impressionante. L’Italia conferma la formazione che a Zagabria ha ottenuto buoni piazzamenti, con sette atlete: Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Vivien Insam, Anita Gulli ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… - Fisiofficial : Manfred Moelgg parla il giorno dopo l'operazione: 'In questo momento l'importante è guarire bene'. Qui le sue dichi… - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? -