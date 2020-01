Questione Libica: Di Maio in Tunisia, Conte atteso a Berlino insieme ad Erdogan: “Per la pace necessario un percorso condiviso” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giornate importati queste per definire un percorso che porti ad una pace duratura in Libia. Di Maio parla con la Tunisia, Conte andrà al vertice di Berlino. Nella capitale tedesca sono attese anche la Russia e la Turchia. Al termine dell’incontro ad Ankara con il premier italiano Giuseppe Conte, Erdogan ha annunciato che la Turchia, … L'articolo Questione Libica: Di Maio in Tunisia, Conte atteso a Berlino insieme ad Erdogan: “Per la pace necessario un percorso condiviso” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

marino29b : RT @claudiodamico72: Il cazzaro verde sulla questione Libica: 'Sono lieto della tregua, ma non è merito di Di Maio' Frase da vero statist… - bafio55 : RT @Scalalexandra: Il #cazzaroverde sulla questione Libica: 'Sono lieto della tregua, ma non è merito di Di Maio' Frase da vero Statista in… - 5_bepi : RT @Scalalexandra: Il #cazzaroverde sulla questione Libica: 'Sono lieto della tregua, ma non è merito di Di Maio' Frase da vero Statista in… -