Oscar 2020: 1917, ecco il frontrunner da battere a questa edizione! (Di lunedì 13 gennaio 2020) 1917 si è ritagliato il suo posto come uno dei film frontrunner a questa edizione degli Oscar e appare fortissimo soprattutto nelle categorie tecniche. 1917 è sicuramente uno dei frontrunner di questi Oscar 2020. Partito in sordina, il film bellico di Sam Mendes ha conquistato piano piano il cuore dei critici diventando la vera sorpresa di questa Award Season. Con le sue 10 candidature, tra cui nessuna nelle categorie attoriali, 1917 adesso diventa uno dei titoli più probabile per la vittoria delle principali statuette. Le nomination ottenute da 1917 agli Oscar 2020 sono: miglior film, migliore regia per Sam Mendes, migliore sceneggiatura originale, migliore fotografia, migliore scenografia, migliore colonna sonora originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior trucco, migliori effetti speciali. Fino a pochissime ... Leggi la notizia su movieplayer

