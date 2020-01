“Non accetto critiche da un ignorante” Azzolina risponde a Salvini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il nuovo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina replica a Salvini che ha accusato l’esponente di governo pentastellato di aver copiato la tesi di laurea. “Salvini? Non ha mai studiato in vita sua”. Botta e risposta ‘pesanti’ tra il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini. Ieri le accuse alla grillina di aver … L'articolo “Non accetto critiche da un ignorante” Azzolina risponde a Salvini proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Luigi Mastroianni grave lutto : “Non lo accetto - mi fa rabbia” : Tramite alcune stories di Instagram, Luigi Mastroianni ha parlato della morte recente di due amici e compaesani di Palagonia. Protagonista in passato di ‘Uomini e Donne‘, Luigi Mastroianni è uno dei personaggi più amati dagli italiani. Il ragazzo nelle scorse ore ha subito un duplice lutto . Si tratta di due ragazzi del suo paese natio […] L'articolo Luigi Mastroianni grave lutto : “Non lo accetto , mi fa rabbia” è ...

Sarri : “Non accetto che si attacchi la professionalità dei giocatori” : La Juventus domani incontrerà il Bayern Leverkusen per l’ultimo match di Champions della fase a gironi. In conferenza stampa ha parlato Maurizio Sarri. APjanic, insieme a lui nell’incontro con i media, viene rivolta una domanda: “Mi colpisce quando dici ‘ci siamo parlati e ci siamo detti delle cose’, per esempio di fidarvi di più dell’allenatore?” A quel punto interviene il tecnico. “Volevo ...

