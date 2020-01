Meteo Turchia: pesanti nevicate, traffico in tilt, villaggi isolati (Di lunedì 13 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: negli ultimi giorni forti nevicate sono cadute in Anatolia. La città di Sivas è situata sulla Turchia centro-orientale a circa 1278 metri di altezza, ed è un centro commerciale di circa 340 mila abitanti. Su questa città è caduto un metro di neve fresca e il traffico è stato paralizzato, con la temperatura scesa fino a -10°C. La capitale Ankara ha visto cadere 10 cm di neve con una temperatura che è scesa fino a -8°C, e numerosi veicoli si sono intraversati soprattutto sulle zone più elevate della città. Un metro di neve è caduto anche sulla città di Susehri, mentre sono oltre 150 i villaggi rimasti isolati per le pesanti nevicate. Leggi la notizia su meteogiornale

