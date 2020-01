MarchettiSky | La posizione di Callejon e Mertens sui rinnovi ha irrigidito De Laurentiis

Marchetti(Sky): La posizione di Callejon e Mertens sui rinnovi ha irrigidito De Laurentiis (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della situazione dei rinnovi in casa Napoli “La questione Mertens e Callejon è chiara. I giocatori non hanno ritenute adeguate le cifre proposte dal Napoli, mentre il club ritiene di aver anche sforato quelli che sono i parametri per i calciatori che hanno più di 30 anni. La posizione dei calciatori ha irrigidito De Laurentiis e questo ha complicato le cose” rinnovi di Hysaj e Ghoulam? “Da quello che ci risulta ci sono stati dei contatti”. L'articolo Marchetti(Sky): La posizione di Callejon e Mertens sui rinnovi ha irrigidito De Laurentiis ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

