Lutto per la iena Matteo Viviani: è morto il padre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Con una commovente e silenziosa fotografia pubblicata su Instagram la celebre iena di Italia Uno, Matteo Viviani, ha voluto così dare il triste annuncio circa la recentissima scomparsa di suo padre. Matteo Viviani, morto il padre “Buon viaggio papà“, si legge nella didascalia che Matteo Viviani, conduttore de Le Iene, ha voluto scrivere sopra una foto che ritrae un panorama indorato dal sole. Niente più oltre a questo assordante silenzio che lascia trasparire il profondo dolore della iena per la morte del padre. Di più parole invece la compagna dello stesso Viviani, Ludmilla Radchenko che sempre su Instagram ha voluto dare un ultimo saluto al suocero scomparso pubblicando una tenera fotografia. “Le generazioni crescono… e altre.. se ne vanno“, ha così scritto l’artista e designer su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi la notizia su thesocialpost

