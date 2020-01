L’Europa investe 92 milioni nei prodotti a base di grafene (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il futuro industriale delL’Europa passa dal grafene e dalla sua commercializzazione e applicazione su larga scala. Il consorzio Graphene flagship, nato nel 2013 come uno dei primi due Fet Flagship (Future and emerging technologies) dell’Unione europea proprio con l’intento di sviluppare progetti volti a portare il grafene dai laboratori fin dentro la produzione industriale, può contare sulla partnership sempre più solida e sull’esperienza di alcuni tra i principali gruppi industriali europei, tra cui Airbus, Fiat, Lufthansa, Siemens e Abb. Il consorzio rappresenta oggi una delle principali iniziative di ricerca in Europa e coordina oltre 150 gruppi per la ricerca industriale in oltre 20 paesi. Lo scorso dicembre, inoltre, Graphene Flagship ha annunciato il lancio di undici nuovi progetti a partire dal prossimo aprile volti ad accelerare la commercializzazione e lo sviluppo proprio di ... Leggi la notizia su wired

MassimoGaudina : RT @europainitalia: @AieieBrazov3 @PaoloGentiloni @ecfin @EIB @Reg_Campania @VitoBorrelli1 @MassimoGaudina @manucontebrux @DCiulli @Agenzia… - ElianaCapretti : RT @europainitalia: @AieieBrazov3 @PaoloGentiloni @ecfin @EIB @Reg_Campania @VitoBorrelli1 @MassimoGaudina @manucontebrux @DCiulli @Agenzia… - europainitalia : @AieieBrazov3 @PaoloGentiloni @ecfin @EIB @Reg_Campania @VitoBorrelli1 @MassimoGaudina @manucontebrux @DCiulli… -