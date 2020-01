L'addio a Giovanni Custodero: ''Sarai sempre il nostro eroe'' (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonio Prisco Oggi saranno celebrati i funerali a Pezze di Greco. La fidanzata: ''Non ti ringrazierò mai abbastanza'' Il guerriero sorridente è volato via. Giovanni Custodero alla fine si è tolto il suo elmetto di Leonida e si è arreso alla morte, dopo aver lottato con coraggio per quasi cinque anni contro il sarcoma osseo che si è portato via la sua vita. Una storia che ha commosso l'Italia intera, quella del ventisettenne portiere di Calcio a 5: ''Basta solo aprire gli occhi e vedere più avanti delle nostre paure per accorgerci di quanto di bello la vita ci dà'' aveva scritto nelle settimane prima di Natale quando aveva deciso di interrompere le attività sui social per concentrare ogni attenzione sui familiari e sulla fidanzata Luana Amati, che è stata accanto a lui fino alla fine. Nel giorno dell'Epifania, Custodero aveva mandato un messaggio ai suoi dodicimila follower: ... Leggi la notizia su ilgiornale

