Inter-Atalanta, Rizzoli assolve Rocchi: “ottima partita. Ho sentito dire che è un presuntuoso e non voglia il VAR” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Il mancato rigore per l’Intervento di Lautaro Martinez su Toloi in Inter-Atalanta? Rocchi ha fatto certamente un’ottima partita, se esuliamo da questa situazione. Purtroppo c’è stato un errore umano”. Lo ha detto Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, tornando sul discusso caso del match di San Siro. “Ho sentito dire che Rocchi è presuntuoso e che non voleva andare al Var. Ricordo che l’arbitro è contento quando qualcuno lo salva da un errore, noi siamo i primi a non volerne commettere”, ha sottolineato ai microfoni di Radio anch’io Sport su Radiouno. “Si è trattato semplicemente di un errore umano, evidentemente il Var non ha percepito la malizia di un tocco, ha considerato la caduta del tutto fortuita e naturale. Senza ombra di dubbio – ha aggiunto Rizzoli – era una situazione dove occorreva usare la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

