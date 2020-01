I voti “scomparsi” degli espatriati che frenano l’Europa sovranista (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo i dati resi noti dall’ultimo annuario pubblicato dall’Istat, il 2018 è stato l’anno che ha segnato un nuovo minimo storico delle nascite dall’Unità d’Italia, solo 439.747. Altro dato preoccupante riguarda i cosiddetti “cervelli in fuga”: nel 2018, infatti, sono stati 62mila quelli hanno lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero. Non si tratta di un caso isolato all’interno dell’Unione europea: come riporta il Corriere della Sera, il calo delle nascite e il flusso dei giovani verso i Paesi a reddito più alto fanno sì che nel 2018 in dieci dei 28 Paesi della Ue la popolazione sia diminuita. Fra questi Ungheria e Croazia, Grecia e – per l’appunto – Italia e Bulgaria. Tant’è che ufficialmente 17 milioni le persone che vivono in un Paese europeo diverso da quello di nascita, il doppio rispetto a dieci anni fa. La ... Leggi la notizia su it.insideover

