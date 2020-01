I migliori carboidrati per dimagrire (Di lunedì 13 gennaio 2020) QuinoaPatata dolceFiocchi d'avenaRiso selvaticoFagioli neriPane di farina integralePasta integraleLenticchieMeleLamponi e moreNonostante i consigli degli esperti, molte persone quando vogliono perdere peso, decidono di eliminare i carboidrati dalla loro routine alimentare. Attenzione: non vi è nulla di più sbagliato perché una dieta, per essere veramente sana e bilanciata, deve fornire all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Questo significa che anche i tanto maltrattati carboidrati meritano di trovare spazio nella dieta quotidiana. Il consumo di carboidrati assicura al corpo la giusta energia, migliora la resistenza del corpo, innalza i livelli di attenzione e dà un senso di sazietà (che in una dieta non guasta!) Attenzione però, perché non tutti i carboidrati fanno bene. Sono da evitare quelli raffinati, come gli alimenti a base di farina bianca (ciao ciao ciambelle e ... Leggi la notizia su vanityfair

