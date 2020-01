Gip di Avellino, in A14 pile spostate di 7 cm: “divieto assoluto di transito” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arriva la comunicazione del Gip di Avellino: nel tratto autostradale A14, in concomitanza del viadotto Cerrano, le pile si sono spostate di 7 cm. Il magistrato motiva allora il “divieto assoluto di transito” per i mezzi pesanti. Il gip di Avellino, Fabrizio Ciccone, ha imposto un provvedimento che dispone il “divieto assoluto di transito” dei … L'articolo Gip di Avellino, in A14 pile spostate di 7 cm: “divieto assoluto di transito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

