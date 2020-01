GF vip conferma: Antonio Zequila non ha bestemmiato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una dura giornata per il Grande Fratello vip. Dopo le parole di Salvo Veneziano che hanno portato alla sua immediata squalifica dal gioco, gli autori del programma si sono anche dovuti occupare del caso di Antonio Zequila che, stando ad alcuni telespettatori, avrebbe pronunciato una bestemmia. Si sa che nel reality di Canale 5, la bestemmia è una delle cose che “miete” più vittime. Bestemmia: sì o no? I telespettatori avrebbero notato Zequila pronunciare quella che ad alcuni era sembrata una bestemmia. Il Gf ha analizzato le immagini e l’audio del momento e ha rilasciato un comunicato: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma“. Visualizza questo post su Instagram Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che ... Leggi la notizia su thesocialpost

zazoomblog : GF vip conferma: Antonio Zequila non ha bestemmiato - #conferma: #Antonio #Zequila - ChiccoseDOC : “GFVIP 4”: A “POMERIGGIO 5” BARBARA D’URSO ANNUNCIA IL PROVVEDIMENTO IN ARRIVO CONTRO SALVO VENEZIANO, DIFESO DALLA… - dilei_it : Mara Venier debutta in radio e conferma la sua presenza a Sanremo -