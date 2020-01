Firenze, le suore a rischio sfratto si “barricano” nel convento di Marradi. La città le difende: “Cacciarle è un sopruso” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Qualcuno a Marradi, comune fiorentino di tremila anime sull’appennino tosco-emiliano, racconta di aver imparato a memoria la targa e il modello dell’auto che negli ultimi sei mesi ha varcato per tre volte la strada principale del paese fino al monastero della Santissima Annunziata. Sempre con lo stesso obiettivo: convincere quelle quattro suore a lasciare lo storico convento del 1575 perché non più autonomo e in diritto di eleggere la madre priora. Ogni volta alla porta del monastero si sono presentati tre religiosi mandati dalla Congregazione, ma le suore si sono sempre rifiutate di lasciare la loro ‘casa’. Tutto con l’aiuto dei paesani che non voglio perdere lo storico monastero: venerdì, all’ennesimo tentativo di “sfrattare” le suore, i cittadini le hanno avvertite con una telefonata e poi si sono presentati davanti al monastero per difendere le ragioni delle inquiline: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

