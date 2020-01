Educazione ed esperienza, premiati docenti innovatori (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma – “L’istruzione e’ l’arma piu’ potente per cambiare il mondo”. Con questa citazione di Nelson Mandela, Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, ha aperto il suo intervento alla cerimonia del premio ‘Atlante’, destinato ai docenti innovatori della scuola italiana. “Da dove si deve ripartire, se non dalla scuola, per cambiare cio’ che non va nella nostra societa’?- continua Orneli- Come Regione Lazio, promuovendo questo premio, vogliamo dire grazie a tutti i docenti che hanno scelto come missione di vita di crescere ed educare i nostri figli. I professori piu’ bravi non sono quelli che dicono cosa pensare, ma come pensare, che riescono a offrire agli studenti la casetta degli attrezzi necessaria per formare un pensiero ... Leggi la notizia su romadailynews

