È morta Simonetta Frau, la ragazza del 1977 che è diventata simbolo dei movimenti studenteschi (Di lunedì 13 gennaio 2020) È morta Simonetta Frau, che nel 1977 è diventata il simbolo della lotta studentesca con una foto di Tano D'Amico: il volto seminascosto da un fazzoletto, lo sguardo deciso puntato su un carabiniere e i capelli raccolti in una treccia. Questa la fotografia iconica che si sta diffondendo in queste ore per ricordare Frau, deceduta in seguito a una malattia. Leggi la notizia su fanpage

ElGanspo : E' morta Simonetta Frau, il suo sguardo nella foto simbolo dei movimenti del '77 - GaiaTerra3 : RT @PippiCalz: È morta Simonetta Frau, allora studentessa ventiduenne, simbolo del Movimento del 77, una ragazza con il fazzoletto calato s… - waveofsorrow : RT @PippiCalz: È morta Simonetta Frau, allora studentessa ventiduenne, simbolo del Movimento del 77, una ragazza con il fazzoletto calato s… -