Doccia fredda per tutta la serie Huawei Mate 20: aggiornamento EMUI 10 sospeso per due ragioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non sono esaltanti le notizie emerse oggi 13 gennaio per i tanti utenti che in un anno abbondante di vendite hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20, Mate 20 Pro o un Mate 20 Lite. A quanto pare, infatti, sono stati individuati alcuni problemi connessi all'aggiornamento con EMUI 10 per questa serie, al punto da indurre il produttore asiatico a sospendere temporaneamente la distribuzione del pacchetto software di cui tanto si parla da alcuni mesi a questa parte. Un sentore, in questo senso, lo avevamo avuto a fine 2019 con Huawei Mate 20 Lite, se pensiamo al fatto che dopo una prima ondata di rilasci, abbiamo assistito ad un brusco rallentamento da parte del brand cinese. Poi, pochi giorni fa, vi abbiamo riportato notizie sul termine massimo che gli sviluppatori si sarebbero imposti per rendere disponibile l'aggiornamento in questione su larga scala. Insomma, una situazione che ... Leggi la notizia su optimaitalia

