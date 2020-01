Damascelli: Fonseca non commetterebbe mai l’errore di ignoranza o presunzione di Sarri (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sul Giornale, Tony Damascelli scrive della partita di ieri sera tra Juventus e Roma. La Juve ha vinto, ma non è la migliore del campionato, solo la più forte. “La Juventus è campione di inverno. Non serve a nulla e illude chi ritenga che la squadra bianconera sia la migliore della comitiva. È la più forte, come ha dimostrato nella prima parte della gara di Roma ma non ha il passo per restare tranquilla novanta minuti”. Le eccezioni del campionato, in quanto a gioco, sono Atalanta e Lazio. La Juve ha giocato fino al 2-0, l’infortunio di Demiral le ha tolto parecchio, così come quello di Zaniolo alla Roma. “La Juventus ha giocato fino al 2 a 0 poi ha spento il motore, si è messa a fare accademia e il genio di Sarri ha tolto dal campo l’unico che, insieme con Ronaldo, sapeva e sa inventare calcio, dunque Dybala per mischiare le carte e togliere imprevedibilità a una ... Leggi la notizia su ilnapolista

