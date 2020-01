Chiara Adamuccio, Il Collegio/ Ricoverata in ospedale: 'Intervento molto delicato!' (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chiara Adamuccio de Il Collegio Ricoverata in ospedale nel reparto di neurologia, fan preoccupati, ecco come sta attualmente. Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomblog : Il Collegio: Chiara Adamuccio ricoverata in neurochirurgia per un intervento delicato – resterà un mese in ospedale… -