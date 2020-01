Cerca su Google “come uccidere una bambina” poi sferra 30 coltellate alla figlia di 4 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) La 29enne Nicole Terri Lester è accusata di aver assassinato la figlia di appena 4 anni sferrandole 30 coltellate. La sera prima del delitto avrebbe Cercato su Google “dove colpire una persona con un’ascia” e “come si spezza il collo”. Orrore negli Stati Uniti, dove la 29enne Nicole Terri Lester ha ucciso la figlia poco dopo aver fatto delle inquietanti ricerche su Google: la donna, in particolare, ha Cercato informazioni su “dove colpire una persona con un’ascia” e “come si spezza il collo”. Pochi giorni dopo ha assassinato la figlia di 4 anni sferrandola trenta fendenti con un coltello da cucina. La piccola Lainey Vos è stata trovata in condizioni orribili, stando a quanto riportano le autorità, a causa della violenza della madre. La bambina, secondo la stampa locale, aveva spalla e polso parzialmente recisi dopo le decine di coltellate. Il corpicino è ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

