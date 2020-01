Borgonzoni e gli extracomunitari unici a commettere violenze sulle donne: bufala diffusa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ha fatto discutere un presunto tweet di Lucia Borgonzoni, considerando il fatto che la candidata della Lega per la presidenza della Regione Emilia Romagna in queste ore avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni sui social a dir poco discutibili sugli extracomunitari. Questione che fa tornare calda la polemica a distanza con Bonaccini, trattata sul nostro sito nella giornata di ieri. Eppure, basterebbe poco per capire che siamo al cospetto della classica bufala che circola sui social network. Borgonzoni e le violenze sugli extracomunitari In particolare, il tweet di cui stiamo parlando è effettivamente online, ma non appartiene alla candidata della Lega. Si tratta infatti di un account parodia, che ogni giorno fa vittime. Di tanto in tanto, infatti, i contenuti lanciati colgono in fallo alcuni utenti iscritti a Twitter ed oggi 13 gennaio è stata la volta di chi ha ritenuto autentica la ... Leggi la notizia su bufale

F_DUva : C'è chi pensa che #Salvini si vergogni della sua candidata in #EmiliaRomagna. Ma a chi gli chiede perché non la por… - LegaSalvini : SEGUI GLI APPUNTAMENTI DI LUCIA BORGONZONI SUL TERRITORIO! ???Martedì 14 gennaio ??Appuntamento questo sabato a Mara… - LegaSalvini : ++ GLI APPUNTAMENTI DEL CAPITANO IN EMILIA-ROMAGNA LUNEDÌ 13 GENNAIO ++ ??SABATO TUTTI A MARANELLO con Matteo Salvi… -