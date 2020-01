Ambiente, professioni green: arriva il master interdisciplinare sul cambiamento climatico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un nuovo percorso formativo che affronta le questioni del cambiamento climatico dando priorità all’approccio interdisciplinare con attenzione agli aspetti politici, giuridici, sociali ed economici. Il master in Interdisciplinary Approaches to Climate Change (Iacc), interamente in inglese, è un master di II livello interdisciplinare sul cambiamento climatico, istituito dall’Università degli Studi di Milano in global partnership con università e centri di ricerca internazionali. Il Kleinman Center for Energy Policy della University of Pennsylvania, la Seattle University, il Global Network for the Study of Human Rights and the Environment, l’Istituto Affari Internazionali, l’African Procurement Law Unit della Stellenbosch University, South Africa, il Centro Studi Americani, il Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University e il Center for Law, Energy and the ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

