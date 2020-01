Nadal-Djokovic in tv oggi, Atp Cup 2020: orario, programma e streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) L’ATP Cup va a concludersi con la finale che tutti attendevano: sarà la super sfida tra Rafael Nadal e Novak Djokovic a chiudere la prima edizione questa nuova manifestazione. A contendersi la vittoria finale, infatti, saranno Spagna e Serbia, il che implica che il secondo singolare in programma vedrà protagonisti proprio il numero 1 e il numero 2 della mondo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI ATP CUP 2020 SERBIA-SPAGNA CON Djokovic-Nadal DALLE 8.30 (12 GENNAIO) Il match tra Rafael Nadal e Novak Djokovic seguirà il primo singolare tra Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut (in campo alle ore 8.30 italiane). Dunque vedremo il match nel corso della mattinata, ma non prima delle ore 10.00 italiane (le 20.00 a Sydney). IN TV — L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma Sky) e sarà ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : #Nadal-#Djokovic in tv oggi, #AtpCup 2020: orario, programma e streaming - zazoomblog : LIVE Nadal-Djokovic e Bautista-Lajovic Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA: la sfida più attesa tra Spagna e Serbia -… - zazoomnews : LIVE Nadal-Djokovic e Bautista-Lajovic Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA: la sfida più attesa tra Spagna e Serbia -… -