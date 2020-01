Lissone, crolla il soffitto sui bimbi durante una festa di compleanno: due feriti (Di domenica 12 gennaio 2020) È crollato durante una festa di compleanno il soffitto di una sala ricevimenti a Lissone: i calcinacci hanno colpito una mamma di 39 anni e il suo bambino di soli 2 anni. Entrambi sono stati trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri per ricostruire l'accaduto. Leggi la notizia su milano.fanpage

