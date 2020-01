La storia di Pearl, il beagle obeso. (Di domenica 12 gennaio 2020) Il protagonista di questa storia è un beagle di nome Pearl, che è stato trovato abbandonato per la strada dai volontari della Humane Society of Western Montana. Aveva un problema, era troppo obesa. Era così grassa che non riusciva nemmeno a fare due passi da sola. In più, aveva un’anca slogata, che andava ad aumentare i suoi problemi. I ragazzi, alla sua vista, sono rimasti sconvolti e l’hanno portato immediatamente dal veterinario più vicino. Quest’ultimo le ha diagnosticato la malattia di Cushing, che per l’appunto causa principalmente il sovrappeso… Pearl era così frustrata dalla sua situazione, che era entrata in uno stato di depressione e aveva perso la voglia di vivere. I volontari però, avevano deciso di non arrendersi e di fare tutto il possibile, per darle una ... Leggi la notizia su bigodino

