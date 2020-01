Genova, due giovani morti carbonizzati in un incidente: salvo un terzo ragazzo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tragico incidente nella notte in Corso Europa a Genova, dove due giovani sono morti carbonizzate dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è capovolta. Un terzo coetaneo è rimasto ferito, ma non in modo grave. I tre viaggiavano su un’Alfa Romeo Giulia poco prima delle tre all’alba di oggi, 12 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta. Dopo l’incidente, l’auto ha preso fuoco, sono intervenute alcune persone, scese in strada dopo aver sentito un boato e hanno tentato di estrarre i ragazzi dall’auto, riuscendo a salvarne solo uno. L'articolo Genova, due giovani morti carbonizzati in un incidente: salvo un terzo ragazzo proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : Due morti carbonizzati in incidente stradale a Genova. L'auto su cui viaggiavano si è capovolta. Una terza persona… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Due giovani muoiono carbonizzati in corso Europa a Genova (di R. Bobbio) - repubblica : Incidente in corso Europa, auto prende fuoco, due morti -