Cartellini gialli nella Confindustria Faro acceso su Illy, Orsini e Mattioli (Di domenica 12 gennaio 2020) Cartellini gialli in Confindustria nella partita per la presidenza? Parrebbe di sì. Il richiamo dei probiviri di Viale dell’Astronomia al rigoroso rispetto delle regole dello Statuto dell’associazione degli imprenditori è già scattato per il numero uno di Confindustria Piemonte Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Affaritaliani : Confindustria, cartellini gialli: faro su Illy, Orsini e Mattioli - CristianCegagge : RT @rajonee09: Inter 7falli e 0 cartellini gialli Atalanta 5falli e 3 cartellini gialli Rigore clamoroso non dato all'atalanta, però sono s… - AndreazaccaAZ36 : @Nino_TheBest C’è un motivo secondo me. Chi aspetta di più fa più falli ma meno plateali. Chi attacca di più si esp… -