Udinese-Sassuolo in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (12 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel ricco programma della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A 2019/2020 di calcio c’è anche il match tra Udinese e Sassuolo. Alla Dacia Arena di Udine la formazione di Roberto De Zerbi sfiderà i bianconeri guidati da Gotti alla ricerca di una vittoria che è fondamentale per entrambe le squadre in chiave classifica. Il match inizierà alle ore 12.30 e vedrà i neroverdi impegnati a continuare la caccia alla parte sinistra della classifica mettendosi alle spalle al più presto il discorso salvezza, mentre i padroni di casa, dopo un avvio non all’altezza, stanno migliorando e di settimana in settimana e hanno al momento buone chance di restare nella massima serie del calcio italiano. Con DAZN segui la Serie A IN streaming, LIVE E ON DEMAND Udinese – Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, ma anche su Sky Sport sarà possibile ... Leggi la notizia su oasport

