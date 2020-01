Sigarette fai da te 2020 solo dai tabaccai, cosa cambia in Legge di Bilancio (Di sabato 11 gennaio 2020) Sigarette fai da te 2020 solo dai tabaccai, cosa cambia in Legge di Bilancio La Legge di Bilancio recentemente approvata ha portato rilevanti novità anche per i fumatori dato che, a causa di quanto indicato nella manovra 2020, filtri, cartine e tabacco trinciato saranno acquistabili soltanto dai tabaccai, ovvero non potranno essere comprate al supermarket o nelle attività commerciali “etniche”, oggi molto diffuse specialmente nei centri storici delle grandi città. Vediamo allora più da vicino quali sono le novità in materia di Sigarette. Se ti interessa saperne di più su quali sono alcune rilevanti novità in ambito medico, legati agli emendamenti sanità in manovra 2020, clicca qui. Sigarette e tasse per i fumatori: il nuovo contesto Si tratta, in sostanza, di nuove tasse in arrivo per i fumatori. Infatti, da inizio gennaio le Sigarette, come appena detto, ... Leggi la notizia su termometropolitico

LapoDeCarlo1 : @albi_santi Alberto ma se fai vedere una cosa illegale o sbagliata dire che non va imitata è solo ipocrisia. Come s… - CCottarelly : Cartine e filtri sigarette in vendita solo dal tabaccaio. Gravi danni alle imprese italiane produttrici di filtri e… - astrannaariemma : Sigarette fai-da-te, stop alla vendita di filtri e cartine in supermercati e negozi etnici -