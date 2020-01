Serena Enardu torna in lacrime a casa dopo il no al Grande Fratello Vip (Foto) (Di sabato 11 gennaio 2020) Serena Enardu è tornata sui social dopo la notte di lacrime per il mancato ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e forse anche per tutti i commenti negativi per lei ma a favore di Pago. Con una bella Foto dall’aeroporto di Fiumicino la Enardu ha salutato tutti ammettendo il suo dolore perché il pubblico non le ha permesso di trascorrere almeno una settimana con Pacifico. Ha anche ringraziato chi invece l’ha sostenuta, anche se forse è più giusto dire che chi ha votato per farla entrare al Gf Vip era per lo più curioso di vedere il seguito. I telespettatori che hanno seguito l’ultima edizione di Temptation Island Vip e il Gf Vip 2020 hanno voluto tutelare il cantante, hanno voluto proteggerlo e fare in modo che facesse il suo percorso pensando a se stesso. Hanno punito Serena Enardu e soddisfatti l’hanno rispedita a casa. Infatti, in questo momento sta tornando in Sardegna dove ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

