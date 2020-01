Segre risponde all’invito di Salvini: «La lotta all’antisemitismo va di pari passo con quella al razzismo e al pregiudizio» (Di sabato 11 gennaio 2020) «Apprezzo l’iniziativa sull’antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d’Europa e del mondo intero. Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all’antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose». Con queste parole la la senatrice a vita Liliana Segre ha risposto all’invito di Matteo Salvini al convegno sulle nuove forme dell’antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il prossimo 16 gennaio. Nel declinare l’invito al convegno, Segre ha dunque evidenziato che la lotta all’antisemitismo non va separata da quella al razzismo e al pregiudizio. «Questa visione – ha spiegato la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz – mi pare tanto più ... Leggi la notizia su open.online

