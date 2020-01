Seggiolini antiabbandono, ecco quando scatteranno le multe (Di sabato 11 gennaio 2020) Chi non avrà i Seggiolini antiabbandono sarà soggetto a multe: ecco da quando scatteranno le sanzioni e il relativo importo Sono accaduti, purtroppo, diversi casi negli anni in cui i genitori distratti hanno lasciato i propri bambini in auto e qualche volta ci è scappata la tragedia. Così il legislatore ha voluto regolare questo argomento, … L'articolo Seggiolini antiabbandono, ecco quando scatteranno le multe proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

