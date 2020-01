Salto con gli sci: Karl Geiger vince in Val di Fiemme e vola in testa alla generale, sul podio anche Kraft e Kubacki (Di sabato 11 gennaio 2020) Karl Geiger si conferma il saltatore più solido e continuo del lotto trionfando sul trampolino HS104 di Predazzo e volando in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2019-2020. Per il tedesco si tratta della prima affermazione stagionale, la terza in carriera, oltre al sesto piazzamento sul podio in dodici gare disputate quest’anno nel circuito maggiore. Il 26enne residente a Oberstdorf ha fatto la differenza nella prima serie con un balzo impressionante da 104.5 metri (151.1 punti) per poi gestire al meglio la situazione di vantaggio nel secondo round con un’esecuzione pulita ed in grande controllo che gli ha permesso di difendersi (con il miglior punteggio parziale anche nella seconda manche) dagli attacchi degli inseguitori. Ci ha provato fino in fondo l’austriaco Stefan Kraft a rovinare la festa della Germania ma è mancato qualcosa in ... Leggi la notizia su oasport

