Sabato Shopping: le idee per l’11 Gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) MONCLER 1017 ALYX 9SM Louis VuittonH&MOmegaConverse Prada x Mytheresa MenAway x PantoneLa DoubleJPrimark x Stranger ThingsThe North Face x British MillerainAnno nuovo guardaroba vecchio? Non sia mai! Anche se dopo le feste siamo un po’ appesantiti da cenoni e abbuffate bisogna riuscire a trovare il tempo di rimpinguare l’armadio con qualche pezzo speciale e nuovo di zecca, magari approfittando anche dei saldi stagionali appena cominciati. Occorre una bella dose di Shopping e il weekend è senza dubbio il momento più adatto per un tour tra centri commerciali e boutique. Eccoci qui alllora con la nostra rubrica pensata proprio per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELo scorso Sabato Shopping Certi che i nostri sforzi verranno apprezzati, vi facciamo conoscere le proposte più cool di questo periodo, e, anzi, ve ... Leggi la notizia su vanityfair

