"Quella ragazza è mia". E il nordafricano prende a bottigliate un italiano (Di sabato 11 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli I due ragazzi, entrambi ventenni, si sono affrontati prima in discoteca, poi per strada. Ad avere avuto la peggio è l'italiano, che è stato aggredito a bottigliate da rivale magrebino “Quella ragazza è mia”, e così scoppia il finimondo. E’, infatti, terminata a bottigliate la lite tra due ventenni - un nordafricano e un italiano - che la scorsa notte, ad Arma di Taggia, in provincia di Imperia, si sono affrontati in duello, fuori dalla discoteca, per motivi di gelosia. Ad avere avuto la peggio è stato l’italiano, un idraulico di Bordighera, colpito in faccia e alle mani da una scarica di bottigliate. Il giovane ha riportato ferite al volto e a un occhio, ha perso molto sangue ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Imperia, dove il personale sanitario del 118 lo ha trasportato, dopo averlo stabilizzato sul posto. Il diverbio ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

