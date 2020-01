Nel bergamasco - Piovono calcinacci in galleria: colpite tre auto, nessun ferito (Di sabato 11 gennaio 2020) Ancora calcinacci nelle gallerie, ancora pezzi di materiale che Piovono sulla strada durante il transito di veicoli. Dopo alcuni episodi eclatanti, come quello sull'A26 di fine dicembre, nella bergamasca un altro tunnel ha creato dei problemi agli automobilisti. Si tratta della prima galleria di via Mala che dalla Valle di Scalve (nella zona di Dezzo) porta alla Valle Camonica: tra le 8 e le 9 di sabato 11 gennaio, mentre percorrevano la galleria, tre vetture sono state infatti colpite da alcuni pezzi di calcestruzzo caduti dalla volta: per l'impatto, e il conseguente incidente, si sono aperti anche degli airbag. Altre due auto, invece, sono riuscite a evitare i detriti. Verifiche nelle prossime ore. L'episodio, in cui fortunatamente non si sono registrati feriti, è stato riferito da Pietro Orrù, presidente della comunità montana di Scalve. Secondo Orrù, anche se la galleria ... Leggi la notizia su quattroruote

marvac66 : @glmdj Ed un palo bergamasco nel st ... - infoitinterno : Nel bergamasco - Piovono calcinacci in galleria: colpita un'auto, nessun ferito - Parro96905470 : L’Inter quella squadra allenata da un #Pezzodimerda che fa 45 minuti tipo corri o muori e nel secondo tempo nn crea… -